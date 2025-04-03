Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, наголосивши, що на практиці сьогодні характер розташування та пересування російських військ не свідчить про те, що ворог створює угруповання, аби вдарити по Києву.

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2 сценарії, які прагне втілити Кремль

Як зазначив Мусієнко, є більші та актуальніші загрози, які противник реалізовує прямо в цю мить.

Нині сумнівно, що Росія може накопичити такі сили, які б дали можливості прорватися і говорити, що вони могли б захопити великі міста, облцентри, не кажучи про столицю,

– озвучив Мусієнко.

Наразі, зі слів військовослужбовця, є 2 сценарії, які Росія реалізує та на які покладає великі надії. Перший сценарій – це здійснення дронового терору проти цивільного населення, удари по українських містах. Це відбувалось і в березні, і продовжує відбуватися на початку квітня. Другий сценарій – ворог прагне вбити клин і зробити все, аби спробувати погіршити відносини України та США.

Це очевидно сьогодні, про це попереджали ГУР, СБУ. Це стратегічний задум Росії,

– наголосив Мусієнко.

Кремль нині прагне дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні з метою виникнення певних процесів. Вони мають призвести до того, що обстановка всередині держави може спричинити вплив на фронт, на ситуацію в політичному середовищі. Ось такий намір, як підсумував військовослужбовець, сьогодні ворог намагається втілити.