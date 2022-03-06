Враг несет потери и уклоняется от прямого огненного контакта с ВСУ

Уже одиннадцатые сутки Украина героически борется за свою землю, противодействуя российским захватчикам. Враг несет потери и уклоняется от прямого огневого контакта с Вооруженными силами.

В Генштабе отметили, что начались одиннадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

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Россияне уклоняются от прямого огненного контакта с ВСУ

Вооруженные силы и подразделения Сил безопасности и обороны Украины ведут ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей.

Противник, неся потери, предпринимает постоянные попытки по уклонению от прямого огневого контакта с нашими войсками,

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Украинские защитники ведут оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, где:

отбивают наступление врага, нанося ему максимальные потери,

не допускают вторжения россиян в глубину,

создают благоприятные условия для разгрома рашистов и восстановления контроля над потерянными территориями,

осуществляют отражение ударов средств воздушного нападения противника.

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