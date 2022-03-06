Враг с новой силой обстреливал и бомбардировал Харьков: видео и фото разрушений
Источник:ГСЧС
Русские орки с новой силой обстреливали Харьков и ближние села. Они бомбили жилые кварталы, поэтому там вспыхивали масштабные пожары.
Наибольшим бомбардировкам подвергся жилой массив города – Салтовка. В частности, улицы Дружбы Народов, Родниковая, Бучмы, Сердюка, Метростроителей, Гвардейцев Широнинцев, Натальи Ужвий.
Важно Россияне обстреляли почти все районы Харькова, в частности Холодную гору
В Салтовке – опасно
Спасатели предупреждают: сейчас находиться в районе Северной Салтовки крайне опасно. Жители района массово покидают свои дома из-за постоянных обстрелов.
Обстреляные многоэтажки / Фото ГСЧС
За сутки работники МЧС более 40 раз выезжали для ликвидации пожаров, а также для разборки завалов разрушенных зданий. Привлекли 47 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 пожарных. Пиротехники продолжают обезвреживать артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались.
Разрушенный дом / Фото ГСЧС
Смотрите видео разрушений:
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