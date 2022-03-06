Враг с новой силой обстреливал и бомбардировал Харьков: видео и фото разрушений

Русские орки с новой силой обстреливали Харьков и ближние села. Они бомбили жилые кварталы, поэтому там вспыхивали масштабные пожары.

Наибольшим бомбардировкам подвергся жилой массив города – Салтовка. В частности, улицы Дружбы Народов, Родниковая, Бучмы, Сердюка, Метростроителей, Гвардейцев Широнинцев, Натальи Ужвий.

Важно Россияне обстреляли почти все районы Харькова, в частности Холодную гору

В Салтовке – опасно

Спасатели предупреждают: сейчас находиться в районе Северной Салтовки крайне опасно. Жители района массово покидают свои дома из-за постоянных обстрелов.



Обстреляные многоэтажки / Фото ГСЧС

За сутки работники МЧС более 40 раз выезжали для ликвидации пожаров, а также для разборки завалов разрушенных зданий. Привлекли 47 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 пожарных. Пиротехники продолжают обезвреживать артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались.



Разрушенный дом / Фото ГСЧС

Смотрите видео разрушений:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!