Враг обессилен, а мы его развалим, – Ким заявил, что с 8 марта начнут освобождать Николаев

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что Вооруженные силы Украины начнут освобождать территорию. Он также заявил, что враг обессилен.

Соответствующее сообщение Виталий Ким обнародовал утром 8 марта. То есть на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Ким заявил о начале наступательной операции в Николаевской области

8 марта 1944 года началось освобождение Николаевской области, первый населенный пункт, который был освобожден – это Новый Буг. Ребята, новобужане, давайте оправдывать историю, случайности не случайны,

– заявил Ким.

Политик объяснил, какая ситуация сейчас. В частности:

"было мало обстрелов, знаем, что враг истощен;

мы получили подкрепление, зашли ребята с техникой – мы готовим наступление;

мы честны, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим".

"Поэтому ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!", – подытожил Виталий Ким.

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