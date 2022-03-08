Відповідний допис Віталій Кім оприлюднив вранці 8 березня. Тобто на 13 день війни, яку Росія почала проти України.

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Кім заявив про початок наступальної операції на Миколаївщині

8 березня 1944 року почалося звільнення Миколаївської області, перший населений пункт, який був звільнений – це Новий Буг. Хлопці, новобужани, давайте виправдовувати історію, випадковості не випадкові,

– заявив Кім.

Політик пояснив, яка наразі ситуація. Зокрема:

"було мало обстрілів, знаємо, що ворог виснажений;

ми отримали підкріплення, зайшли хлопці з технікою – ми готуємо наступ;

ми чесні, ми попереджаємо – ми прийдемо і вас розвалимо".

"Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня. Бути добру!, – підсумував Віталій Кім.

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