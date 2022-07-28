В Чугуеве показали обстрелянную оккупантами многоэтажку: пострадал человек

Под прицелом оккупантов вновь оказался Чугуев Харьковской области. Враг продолжает обстреливать жилые дома гражданского населения.

Утром 28 июля захватчики совершили массированный обстрел по Чугуеву, в результате чего произошло 3 пожара в частном секторе и многоэтажном жилом доме.

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В ГСЧС сообщили, что горели:

жилой дом и гараж на площади примерно 80 квадратных метров,

летняя кухня и хозяйственная постройка другого участка на площади 120 квадратных метров,

квартира в жилой 9-этажке.

Кроме того, в результате обстрела были частично повреждены балконы с 1-го по 5-й этажи жилого 9-этажного дома.

Что известно о пострадавших

По предварительным данным один человек пострадал.

В общей сложности к ликвидации этих пожаров привлекли 7 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС. Последний пожар был ликвидирован в 09:00.

Обстрелянная оккупантами многоэтажка в Чугуеве / Фото ГСЧС

Предыдущий масштабный обстрел Чугуева

российские оккупанты в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Чугуеву. Под удар россиян попали школа и Дом культуры. Сначала сообщалось, что под завалами оказались по меньшей мере три человека. Также было известно, что 46-летняя женщина получила ранения.

По Чугуеву российские оккупанты выпустили 10 снарядов из зенитно-ракетных комплексов С-300. Они предназначены для борьбы с тактической авиацией и ракетами, однако оккупанты решили применить против мирного населения.

По состоянию на утро 27 июля было известно, что в результате обстрела Чугуева оккупантами погибли 2 человека. Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о еще одной жертве – пожилой женщине.

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