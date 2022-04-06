Враг обстрелял Лисичанск – председатель Луганской ОВА прогнозирует попытку наступления оккупанта
Враг продолжает уничтожать украинские города и деревни. Вечером 6 апреля враг в очередной раз обстрелял центр Лисичанска в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире 24 каналу.
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Но, по его словам, пока нет информации о пострадавших.
Гайдай добавил, что перед тем, как враг пытается совершить прорыв, он полностью разрушает города.
С каждым днем будет все больше обстрелов, пока они не пойдут в наступление. Российские войска совершенно не имеют никакого плана, исключительно уничтожают все дома кварталами,
– заявил Гайдай.
Глава Луганской ОВА добавил, что в Рубежном утром также был обстрел. Там разрушены дома. "Нашли одну погибшую, еще 5 человек достали из-под завалов в подвале, но они живы. Судьба еще 8 неизвестна", – сказал он.
Центр Лисичанска обстреляли оккупанты, – Гайдай:
К слову, ранее глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться, ведь обстрелы российских оккупантов становятся более плотными. По его словам, оккупанты производят обстрелы "Градами" и артиллерией. 6 апреля враг "накрыл плотным" огнем Северодонецк, под обстрелами оказалось и Рубежное.
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