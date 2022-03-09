Враг обстрелял Лисичанск, Рубежное, Попасную, Кременную и Северодонецк: сколько жертв

Россия продолжает беспощадно убивать мирных жителей в украинских городах. На Луганщине за минувшие сутки враг обстрелял Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасную, Кременную и Метелкино.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

К теме Северодонецк пережил самые страшные сутки за время войны, – глава Луганской ОВА

По его словам, российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы наших городов. Только Северодонецк за сутки подвергся трем массированным обстрелам.

По области мы имеем 63 поврежденных или полностью разрушенных дома. Найдены тела десяти погибших, ранения получили девять человек,

– подчеркнул Гайдай.

Сколько жертв за сутки в Луганской области

За сутки российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресам:

улица Курчатова (детский сад № 42),

улица Б. Лещины, магазин "Стройка" и АЗС "Параллель",

проспект Центральный – шестеро пострадавших,

перекресток пр. Космонавтов пр. Гвардейский – найден погибший,

улица Гагарина – найдены двое погибших,

улица 8 Марта, возле дома найдена погибшая женщина,

проспект Химиков – найдены двое погибших,

улица Донецкая – четверо пострадавших,

улица Менделеева – найден погибший,

проспект Гвардейский – найден погибший.

Еще двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном (улица Менделеева), повреждены дома на проспекте Московский. Обстреляли также школу № 4 в Лисичанске, дома в Кременной (улицы Центральная и Партизанская).

К слову, в ночью на 9 марта Житомирская область снова страдала от авиаударов. Там оккупанты нанесли прямой ракетный удар по общежитию.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!