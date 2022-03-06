Враг очень деморализован, разбегается по своим штабам, солдат выпихивают обратно, – Виталий Ким
6 марта 2022 , 11:10Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кима
На Николаевщине враг себя ведет не слишком уверенно. Солдаты деморализованы, убегают, бросают технику.
Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким и подчеркнул, что сейчас хорошее время, чтобы прогнать врага прочь.
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Из хорошего. Противник деморализован, бежит, бросает технику. Сейчас настало время гнать их дальше,
– отметил Виталий Ким.
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