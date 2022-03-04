Враг ошибается: мы готовы, что оккупант зайдет в город, – глава Черниговской ОГА
4 марта 2022 , 12:03Читати новину українською
Источник:глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус
Глава Черниговской областной государственной администрации сообщил, что вооруженные силы Украины контролируют ситуацию и делают все возможное, чтобы не пустить врага в город.
В то же время Вячеслав Чаус подчеркнул, что и тероборона и ВСУ готовы противостоять врагу, если он все-таки прорвется в город.
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Враг ошибается! Мы готовы, что враг войдет в город. Я надеюсь, этого не случится. Вооруженные силы Украины ведь работают. И сейчас ведутся бои, и на въезде в город. Но нужна холодная голова,
– подчеркнул Вячеслав Чаус.
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