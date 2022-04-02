Враг осуществляет наращивание системы ПВО в приграничных районах

На Волынском направлении, сообщает Генштаб, оккупанты наращивают системы противовоздушной обороны в районах, граничащих с Украиной.

По оперативным данным Генштаба, российские оккупанты на Волынском направлении не наступают. В то же время подразделения вооруженных сил Беларуси усиленно осуществляют военную подготовку.

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Сообщается, что кроме подготовки пехоты, вражеские силы скапливают ПВО в районах, граничащих с Украиной.

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