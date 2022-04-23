Враг и на Пасху готовит провокации, – Синегубов рассказал о жертвах новых обстрелов Харьковщины

Российские оккупаны продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. Только в течение вчерашних суток враг из РСЗО "Град", "Смерч", из минометов и артиллерии нанес по Харьковской области 56 ударов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов. По его словам, больше всего пострадали Северная Салтовка, Салтовка. Враг обстреливает улицы, жилые дома и складские помещения.

Читайте также Российские оккупанты обстреляли Харьков: есть раненые

По предварительным данным, в Харькове 6 человек ранены, еще 1 раненый в Чугуевском районе. К сожалению, 3 человека погибли – в Чугуевском и Дергачевском районах,

– рассказал о деталях Синегубов.

Враг готовит провокации

Также глава области предостерег жителей о провокациях, которые готовят оккупанты даже на Пасху. Поэтому напомнил, что богослужений этой ночью не будет, передвигаться по улицам запрещено с 23 апреля 19:00 до 24 апреля 5:00. В это время в городе и области продлится комендантский час.

Синегубов призвал жителей даже в разрешенное время и, несмотря на праздник, не выходить без необходимости на улицу.

К теме – оккупанты третий раз ударили по кварталам Харькова, есть погибшая: видео