Враг передислоцируется: результаты перемещения российских военных

Россия перебрасывает свои войска из Сиверщины и Полесья в новые районы оперативного назначения. С территории Украины передислоцировали силы Центрального военного округа.

Подразделения, покинувшие территорию Украины, восстанавливают свою боеспособность, говорят в Генштабе ВСУ. После этого они будут перемещены в район населенного пункта Валуйки.

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После восстановления боеспособности войска пойдут в наступление

Войска, выведенные с севера Украины, будут включены в состав наступательных группировок войск. Активно двигаются русские колонны с вооружением по территории Беларуси.

В основном их маршрут направлен на железнодорожные станции в Гомеле, Ельске и Мозыре. Там военную технику грузят на эшелоны. Большое количество самолетов и вертолетов, ранее базировавшихся на белорусской территории, уже переброшено на аэродромы России.

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В Генштабе подчеркнули: главная цель России – взять в окружение силы ООС и получить полный контроль над Луганской и Донецкой областями. Оккупанты хотят атаковать Попасную и Рубежное и оккупировать Мариуполь.