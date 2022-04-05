Підрозділи, які покинули територію України, відновлюють свою боєздатність, кажуть у Генштабі ЗСУ. Після цього їх перемістять у район населеного пункту Валуйки.

До теми Мета окупантів – встановити повний контроль над Донбасом, – Генштаб ЗСУ

Після відновлення боєздатності війська підуть в наступ

Війська, виведені з півночі України, будуть включені до складу наступальних угруповань військ. Активно рухаються російські колони з озброєнням територією Білорусі.

Здебільшого їхній маршрут направлений до залізничних станцій у Гомелі, Єльську та Мозирі. Там військову техніку вантажать на ешелони. Велика кількість літаків та вертольотів, які раніше базувались на білоруській території, вже перекинута на аеродроми Росії.

Зверніть увагу! У Генштабі наголосили: головна мета Росії – взяти в оточення сили ООС та здобути повний контроль над Луганською та Донецькою областями. Окупанти хочуть атакувати Попасну та Рубіжну та окупувати Маріуполь.

Зеленський про плани Росії на Донбасі: дізнайтесь у відео