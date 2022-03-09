Враг начал перегруппировку и готовит очередную попытку взять Киев, – Генштаб ВСУ

Враг не оставляет надежду захватить Киев, однако украинские защитники мужественно отстаивают свои позиции. В Генштабе подчеркнули, что оккупанты готовят очередную попытку.

Для этого враг начал перегруппировку.

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В Генштабе ВСУ отметили, что продолжаются уже четырнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев,

– говорится в сообщении.

Однако противник существенно снизил темпы продвижения войск. Оккупанты несут существенные потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, кажется в плен.

В Генштабе ВСУ добавили, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харьков, Мариуполь, Николаев.