Враг начал перегруппировку и готовит очередную попытку взять Киев, – Генштаб ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Враг не оставляет надежду захватить Киев, однако украинские защитники мужественно отстаивают свои позиции. В Генштабе подчеркнули, что оккупанты готовят очередную попытку.
Для этого враг начал перегруппировку.
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В Генштабе ВСУ отметили, что продолжаются уже четырнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев,
– говорится в сообщении.
Однако противник существенно снизил темпы продвижения войск. Оккупанты несут существенные потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, кажется в плен.
В Генштабе ВСУ добавили, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харьков, Мариуполь, Николаев.
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