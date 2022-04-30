Войска противника продолжают наносить авиационные удары и обстреливают из артиллерии Харьков. Об актуальной ситуации в регионе по состоянию на 18.00 рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Актуальная ситуация в Харьковской области 30 апреля

В Генштабе отметили, что на Изюмском направлении оккупанты продолжают пытаться наступать. 30 апреля попытки зафиксированы на отрезках Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В этой зоне действуют отдельные подразделения следующих сил противника:

1-я танковая армия и 20-я общевойсковая армия Западного военного округа ВС России;

35-я общевойсковая армия и 68-й армейский корпус Восточного военного округа;

воздушно-десантные войска.

Кроме того, россияне продолжают сосредоточивать свои силы и средства не только на временно оккупированных территориях Харьковщины, но и в Белгородской области, вблизи государственной границы Украины.

Так, вблизи населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55 ОМБр 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, а в город Изюм – подразделения 5 отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии Восточного военного округа.

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В регионе враг усиливает систему противовоздушной обороны, осуществляет разведку позиций наших защитников с помощью БПЛА вблизи населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Красное, Курулько, Долгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково.

На временно захваченных территориях Харьковской области российские военные продолжают совершать противоправные действия. По информации Генштаба, оккупанты принудительно вывозят местное население на территорию России. Кроме того, враг распространяет дезинформацию о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья.

Последние новости Харьковщины: коротко

Благодаря боевым успехам ВСУ, оккупанты начали реже обстреливать Харьков из артиллерии. В течение суток 29 апреля враг нанес по городу только 3 артиллерийских обстрела.

Вооруженные Силы Украины выбили оккупантов из населенного пункта Руськая Лозовая. Именно из этого села враг долгое время бил по Харькову.

Священнику московского патриархата, служившему в одном из храмов Дергачевского района, сообщили о подозрении. Он оправдывал агрессию России против Украины.

На территории области наши защитники пленили 5 российских военнослужащих. Оккупанты жаловались на то, что истощились, рассказали о больших потерях.

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