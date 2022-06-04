Первый удар врага был неудачным

Об этом рассказал бригадный генерал, командир оперативно-тактической группировки "Север" Дмитрий Красильников.

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По его словам, в Украине надеялись, что российские силы будут состоять из подразделений незаконных вооруженных формирований квазиреспублик ДНР и ЛНР, основной части командированных, добровольцев, наемников, которых разбавят регулярными войсками. А наступление будет происходить при поддержке реактивных систем залпового огня удаленного действия и авиации.

Но все же мы верили, что наш враг до широкомасштабной агрессии по всем фронтам и линиям не дойдет. Надеялись на лучшее, но готовились к худшему,

– сказал Красильников.

Благодаря этому украинские силы были в тонусе, воинские части и подразделения были на боевых позициях, а артиллерия – в районах ожидания.

Красильников вспомнил, что первый удар пришелся по районам отвода, заранее всем знакомым, и оказался неудачным для противника. Украинские защитники не только сохранили наше основное боевое могущество и способности по поводу огневого поражения противника, но и нанесли ему серьезные потери в ходе дальнейших действий.

Также бригадный генерал отметил, что в первую очередь они вели боевое столкновение с подразделениями незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. Иногда данным частям было труднее противостоять, чем регулярным войскам России. Красильников связывает это с тем, что боевики квазиреспублик больше понимают намерения ВСУ, а потому готовились к битве тщательнее.

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Утром 4 июня российские кафиры нанесли очередные ракетные удары по Сумщине. Вражеская авиация совершила 6 пусков неуправляемых ракет. В результате взрывов пострадали приграничные районы области.

Около 5 утра 3 июня враг произвел массовый обстрел территории на границе Черниговской и Сумской областей . Россияне стреляли реактивными системами залпового огня и минометами по нескольким направлениям. В общей сложности от оккупантов прилетело ориентировочно 100 ракет и мин.

Вместе с тем захватчики укрепляют свои позиции у границы с Сумщиной и Черниговщиной и осуществляют перемещение войск. Однако такой группировки, которая могла бы повторно совершить вторжение в Украину в этих направлениях, не фиксируют.

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