Пограничники говорят, что вражеская авиация осуществила 6 пусков неуправляемыми ракетами, которые разорвались на пограничные Сумщины.

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В результате обстрела человеческих жертв среди гражданских нет, о разрушении инфраструктуры – уточняется.



Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил утренние взрывы в области . По его словам, после 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет. Раздалось по меньшей мере четыре взрыва.

Ракетные удары по Сумщине: последние новости

Важно! По данным Генштаба ВСУ, у границы с Сумщиной зафиксировано скопление вражеских войск. В частности, в Курскую область россияне стянули дополнительные войска , артиллерию и ракетные установки. Но пока признаков подготовки к наступательным действиям нет.

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