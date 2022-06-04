Прикордонники кажуть, що ворожа авіація здійснила 6️ пусків некерованими ракетами, які розірвалися на прикордонні Сумщини.

До теми Перетнули повітряний простір: в Україну намагалися зайти 2 російські гелікоптери

Внаслідок обстрілу людських жертв серед цивільних немає, про руйнування інфраструктури – уточнюється.



Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький підтвердив ранкові вибухи в області. За його словами, після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Пролунало щонайменше чотири вибухи.

Ракетні удари по Сумщині: останні новини

Важливо! За даними Генштабу ЗСУ, біля кордону з Сумщиною зафіксовано скупчення ворожих військ. Зокрема, до Курської області росіяни стягнули додаткові війська, артилерію та ракетні установки. Але наразі ознак підготовки до наступальних дій немає.

Відео до теми – 101 день війни: оперативна інформація від Генштабу ЗСУ