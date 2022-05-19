Враг понес значительные потери возле Большой Камышевахи и отошел

Украинские военные продолжают титанически противостоять российской агрессии. Так, российские захватчики уже понесли значительные потери на территории Большой Камышевахи. После этого они решили отойти.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ от 19 мая. В частности ведомство отмечает, что оккупанты не оставляют попыток улучшить свое тактическое положение. Но несут лишь потери.

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Оккупанты отошли на позиции, которые занимали ранее

В Генштабе отмечают, что российские захватчики стремятся улучшить свое положение в бою. Для этого они используют артиллерию. В частности, проводя бои в районе Большой Камышевахи.

Но наши ВСУ дали оккупантам хорошенько понюхать пороху. Поэтому они не только понесли немалые потери. Российским военным пришлось еще и отойти. Причем на те позиции, которые они занимали раньше.

Ситуация на фронте: коротко о главном

Северское направление . Оккупанты занимаются оборудованием огневых позиций, а также фортификационных сооружений. Все это делают в приграничных районах Брянской, а также Курской областей. Также продолжают из минометов и артиллерии бить по Черниговщине и Сумщине.

. Оккупанты занимаются оборудованием огневых позиций, а также фортификационных сооружений. Все это делают в приграничных районах Брянской, а также Курской областей. Также продолжают из минометов и артиллерии бить по Черниговщине и Сумщине. Харьковское направление . Здесь российские захватчики пытаются удержать позиции, которые захватили ранее. Также они не оставляют попыток проводить контратаки.

. Здесь российские захватчики пытаются удержать позиции, которые захватили ранее. Также они не оставляют попыток проводить контратаки. Лиманское направление. Захватчики атакуют гражданскую инфраструктуру, наносят ракетные удары. Кроме того, они стремятся восстановить влияние на позициях, которые занимали ранее.

Захватчики атакуют гражданскую инфраструктуру, наносят ракетные удары. Кроме того, они стремятся восстановить влияние на позициях, которые занимали ранее. Северодонецкое направление . На нем оккупанты пытались штурмовать Устиновку. Но ничего у них не удалось.

. На нем оккупанты пытались штурмовать Устиновку. Но ничего у них не удалось. Бахмутское направление. Здесь российские военные идут в наступление, чтобы улучшить свое положение на поле боя. Стремление штурмовать Золотое-4 успехом для них не увенчалось.

Здесь российские военные идут в наступление, чтобы улучшить свое положение на поле боя. Стремление штурмовать Золотое-4 успехом для них не увенчалось. Авдеевское направление. Здесь тоже оккупанты понесли немалые потери, а также отступили. Произошло это после того, как они попытались провести наступление на район населенного пункта Юрьевка. Штурм Новокалинового и Первомайского также не принес никаких результатов.

Здесь тоже оккупанты понесли немалые потери, а также отступили. Произошло это после того, как они попытались провести наступление на район населенного пункта Юрьевка. Штурм Новокалинового и Первомайского также не принес никаких результатов. Новопавловское и Запорожское направления. На них не наблюдались активные боевые действия со стороны оккупантов. Из артиллерии и минометов они били по Гуляйполю, Новоданиловке, Малиновке.

На них не наблюдались активные боевые действия со стороны оккупантов. Из артиллерии и минометов они били по Гуляйполю, Новоданиловке, Малиновке. Южнобугское направление. Здесь тоже обошлось без активных боевых действий. В то же время российские захватчики пытаются закрепиться на тех позициях, которые они заняли.

Здесь тоже обошлось без активных боевых действий. В то же время российские захватчики пытаются закрепиться на тех позициях, которые они заняли. В то же время оккупанты продолжают нести немалые потери на поле боя. С каждым днем количество "двухсотых" только растет.

Актуальные потери врага

С начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 28 300 российских оккупантов. И эта цифра растет с каждым днем.

Также в лом превратили 1 251 танк, 3 043 боевые бронированные машины, 586 артиллерийских систем, а также 199 РСЗО. Удалось уничтожить еще и 202 самолета, 167 вертолетов, 441 БпЛА оперативно-тактического уровня, 102 крылатые ракеты, а также 13 катеров.

В то же время стоит понимать, что и живой силы, и опасного железа у России все еще много. Поэтому целиком и полностью недооценивать врага не стоит. В то же время следует гордиться нашими военными, ведь каждый уничтоженный оккупант, а также боевая машина приближают нашу страну к победе на один день!

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