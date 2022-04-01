Враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и потому идет в обход Изюма – Синегубов

На Харьковщине наиболее горячей точкой является Изюм. Сегодня город находится под временной оккупацией

Вокруг населённого пункта ведутся активные боевые действия. Об этом 1 апреля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире общенационального телемарафона, информирует 24 канал.

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Враг понял, что битву за Харьков проиграл и не хочет терять больше своих солдат и техники. Идет через Изюм, но пройти не удается, поэтому движется в обход, чтобы дальше переправиться в Луганскую и Донецкую области,

– сказал чиновник.

Он добавил, что неподалеку от города были сбиты 4 самолета и противник реально терпит огромные потери.