Враг понял, что "легкой прогулки" не получилось и пытается избегать столкновений, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины в отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов. Между тем, российские военные пытаются удержать боеспособность своих подразделений.
Об этом отметили в Генштабе ВСУ. Российские военные уже поняли, что "легкой прогулки" у них не будет.
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Враг избегает встреч с гражданскими жителями, – Генштаб
Противник пытается избегать прямых столкновений не только с украинским войском, но и гражданскими жителями, блокирующими движение его колонн,
– пишут в Генштабе.
Также в ВСУ говорят, что на территории Украины перестает действовать пророссийская пропаганда. То есть сами "освободители" отдают себе отчет, что их на украинской территории никто не ждал.
В Генштабе заверили, что враг деморализован. Россияне продолжают нести потери в технике и личном составе.
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