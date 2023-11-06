С наступлением холодов оккупанты начали проводить перерегистрацию населения, где человек должен заполнить определенные документы, чтобы начался отопительный сезон. Такой информацией с 24 Каналом поделилась журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.
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Как противник поощряет россиян переезжать на ВОТ
Как пояснила журналистка, перерегистрация помогает россиянам увидеть обновленные данные: кто уехал, какие квартиры пусты и чье имущество можно разграбить.
Апартаменты, которые отбирают у местных, используют для расселения завезенных оккупационных войск и российского населения, в частности учителей и врачей.
Алиса Сысоева о ситуации на ВОТ Украины: смотреть видео
Наши люди, когда уезжали, не хотели с ними коллаборировать. К тому же им нужна была картинка для российского телевидения. Чтобы показать русских людей под видом местных жителей, которые рассказывали, как они сильно ждали россиян, своих "освободителей",
– объяснила Алиса Сысоева.
Поэтому для российского населения стало счастливым "лотерейным билетом" переехать в оккупированные украинские города, например Бердянск или Мелитополь, где неподалеку море и красивая инфраструктура. Поскольку завозят россиян из "глубинок" страны-агрессора России, где нет асфальта и условий для комфортной жизни.
Оккупанты творят ужасное на ВОТ: что известно
- Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал, что россияне отбирают паспорта и берут отпечатки пальцев граждан Украины, если они хотят заехать на временно оккупированную территорию. Украинцы вынуждены ездить к своим родным, чтобы передавать лекарства. Поскольку все медицинские мероприятия россиян оканчиваются тем, что они колют людям свою вакцину "Спутник".
- Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов объяснил, что враг пытается привлекать все средства для войны. оккупанты даже отобрали у пророссийского депутата Александра Пономарева нефтехимические предприятия "Азмол" и "Агринол", а также общество "Бердянские жатки".
- Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что оккупанты могли расстрелять пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Ведь, по его словам, россияне находятся в сверхагрессивном состоянии из-за давления Вооруженных Сил Украины.