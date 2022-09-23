ВСУ отразили атаки врага около 3 городов и сел, россияне активизировались с "референдумами", – Генштаб

Оккупанты в течение 23 сентября снова пытались атаковать позиции ВСУ, но бойцы Сил обороны разгромили планы врага по нескольким направлениям. Вместе с тем враг активизировался в проведении "референдумов".

Об этом свидетельствуют данные Генштаба на вечер 23 сентября. Благодаря храбрости и профессионализму наших защитников все вражеские атаки были отражены.

Важно Как вести себя людям на оккупированных территориях, если оккупанты тянут на псевдореферендум

Произошло это в районах населенных пунктов:

Купянск,

Зайцево,

Новомихайловка.

Вместе с тем, враг сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и сдерживании захваченных территорий. Россияне обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, а также терроризируют местное население.

В частности, за сутки противник нанес 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 24 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Пострадала инфраструктура более 30 населённых пунктов.

Оккупанты начали проведение "референдумов"

На временно захваченных территориях Украины активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого референдума. Враг нарушает права людей, а о честном волеизъявлении и говорить нечего, ведь:

в населенных пунктах Херсонской области , представители российских оккупационных властей, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные;

, представители российских оккупационных властей, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные; в городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о "активном участии местных жителей в голосовании";

оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о "активном участии местных жителей в голосовании"; на временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства россии обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

Добавим, что в Институте изучения войны считают, что, прежде всего, эти псевдореферендумы направлены на внутреннюю аудиторию. Кремль может использовать сфальсифицированные результаты фиктивных референдумов для незаконной аннексии всех оккупированных частей Украины.

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