Про це свідчать дані Генштабу станом на вечір 23 вересня. Завдяки хоробрості та професіоналізму наших захисників всі ворожі атаки були відбиті.

Важливо Як поводитися людям на окупованих територіях, якщо окупанти тягнуть на псевдореферендум

Сталося це у районах населених пунктів:

Куп'янськ,

Зайцеве,

Новомихайлівка.

Разом з тим ворог зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій. Росіяни обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, а також тероризують місцеве населення.

Зокрема, за добу противник завдав 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів.

Окупанти почали проведення "референдумів"

На тимчасово захоплених територіях України активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого референдуму. Ворог порушує права людей, а про чесне волевиявлення годі й говорити, адже:

у населених пунктах Херсонської області , представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані;

, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані; у місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні";

окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні"; на тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства росії обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Додамо, що в Інституті вивчення війни вважають, що насамперед ці псевдореферендуми спрямовані на внутрішню аудиторію. Кремль може використати сфальсифіковані результати фіктивних референдумів для незаконної анексії всіх окупованих частин України.

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