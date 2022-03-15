Враг попытался прорваться на Днепропетровщине: ВСУ его остановили

Оккупанты пытались продвинуться в Криворожском районе Днепропетровской области. Украинские военные отразили атаку. Ситуация в регионе стабильная.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает 24 канал. Вооруженные Силы Украины отразили наступление оккупантов, сейчас их нет на территории области.

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По его словам, ситуация в области полностью контролируемая: есть тепло, свет и вода, продуктов и лекарств – достаточно.

Магазины и аптеки в регионе работают. Лекарство и еда есть. И есть запас. Область с теплом, светом и водой. Все будет Украина, – отметил господин Резниченко.

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