Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає 24 канал. Збройні Сили України відбили наступ окупантів, зараз їх немає на території області.

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За його словами, ситуація в області цілком контрольована: є тепло, світло й вода, харчів та ліків – вдосталь.

Магазини й аптеки в регіоні працюють. Ліки та харчі є. І маємо запас. Область з теплом, світлом і водою. Все буде Україна, – зазначив пан Резніченко.

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