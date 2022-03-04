Враг потерял 9166 военных в войне в Украине
Источник:пресс-служба Генштаба
По состоянию на утро 4 марта вражеская армия потеряла уже более 9 тысяч своих военных. Такую статистику обнародовали в Генштабе.
Такое количество оккупантов погибли в период с вторжения России в Украину 24 февраля до утра 4 марта. Также в Генштабе обнародовали информацию о количестве утраченного врагом оружия и военной техники.
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Потери России по состоянию на 4 марта
Как отметили в ведомстве, все данные уточняются. Их подсчет усложняют интенсивные боевые действия. По информации украинских военных, противник потерял:
- танков – 251;
- боевых бронированных машин – 939;
- артиллерийских систем – 105;
- РСЗО – 50;
- средств ПВО – 18;
- самолетов – 33;
- вертолетов – 37.
Кроме того, враг потерял 404 автомобиля, 2 легких скоростных катера. Также украинским военным удалось уничтожить 60 цистерн с ПММ, а также 3 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Враг теряет свое оружие / Фото Генштаба
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