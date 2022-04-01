Враг предпринял попытку наступления в районе Александровки на границе Херсонщины и Николаевщины.
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военных на юге Украины. Враг предпринял попытку наступления в районе Александровки.
Оккупанты хотели улучшить тактическое положение
В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты вели огонь по позициям украинских военных. Российский враг при обстреле применил артиллерию.
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Сообщается, что оккупанты пытались провести наступательные действия в направлении Александровки. В планах российских военных было улучшение тактического положения.
Село Александровка находится на границе Херсонской и Николаевской областей.
На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск продолжают оказывать огневое влияние с применением артиллерии по позициям наших войск. В целях улучшения тактического положения враг пытался провести наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка,
– говорится в сообщении Генштаба.
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