Не "референдум", а соцопрос, – мэр Мелитополя о том, как партизаны меняют план врага

Успехи партизан очень испугали российских оккупантов. Они даже готовы вносить коррективы в свой главный план.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне из-за страха перед партизанами готовы вносить серьезные коррективы в свои планы. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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оккупанты хотят проводить соцопрос вместо "референдума"

По словам Федорова, россияне действительно проводят активную подготовку проведения так называемого "референдума". Правда, благодаря успехам партизан их планы стали меняться.

Если раньше они хотели провести псевдореферендум в конце августа, то сегодня уже даже 11 сентября выглядит очень грустной датой. Также уже отсутствуют планы по единой дате проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях,

– сказал мэр Мелитополя.

Из-за крайне низкой явки и угрозы для коллаборантов враг хочет пойти на хитрость.

"россияне хотят переформатировать "референдум" под социологический опрос, который продлится с 11 по 17 сентября, а затем подводить итоги", – добавил Федоров.

Также известно, что в группу агитаторов должен входить бывший житель Крыма, свободно владеющий украинским. Он должен врать украинцам, что никто их не будет преследовать.

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