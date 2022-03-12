Враг применил 90 батальонных групп, более 30 уничтожено, – Арестович

Вооруженные Силы Украины 17 дней героически удерживают оборону от российской орды. С момента наступления, которое состоялось 24 февраля, наши войска уничтожили около трети батальонных тактических групп врага.

Треть войска противника – перемололи

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Соответствующую информацию он озвучил со ссылкой на данные командования.

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Сообщается, что с 24 февраля противных применили более 90 батальонных тактических групп. Арестович заявил, что более 30 из них – уничтожены или выведены из строя.

Мы перемололи треть войска противника,

– резюмировал советник главы ОП.

Брифинг Алексея Арестовича за 12 марта: смотрите видео