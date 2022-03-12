Враг пробует продвигаться только в ООС, – Арестович
12 марта 2022 , 14:13Читати новину українською
Алексей Арестович отметил, что враг сейчас продвигается в зоне Операции объединенных сил. В частности, в направлении Северодонецка, Волновахи и Мариуполя.
Арестович признал, что Мариуполь – это наиболее болезненная точка, но командование об этом знает и принимает меры.
Кстати Сейчас наскребают "миротворцев" и бросят в бой, – Арестович об отчаянии руководства России
Что в других направлениях
Чиновник успокоил, что на главных операционных направлениях враг истощился и становится в оборону.
- На Киевском,
- Черниговском,
- Харьковском,
- Сумском,
- Южном.
Смотрите брифинг Арестовича за 12 марта: