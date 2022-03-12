Враг пробует продвигаться только в ООС, – Арестович

Алексей Арестович отметил, что враг сейчас продвигается в зоне Операции объединенных сил. В частности, в направлении Северодонецка, Волновахи и Мариуполя.

Арестович признал, что Мариуполь – это наиболее болезненная точка, но командование об этом знает и принимает меры.

Кстати Сейчас наскребают "миротворцев" и бросят в бой, – Арестович об отчаянии руководства России

Что в других направлениях

Чиновник успокоил, что на главных операционных направлениях враг истощился и становится в оборону.

На Киевском,

Черниговском,

Харьковском,

Сумском,

Южном.

Смотрите брифинг Арестовича за 12 марта: