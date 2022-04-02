Враг продолжает блокировать Харьков: пытается продолжить наступление на Изюмском направлении

Российские убийцы тридцать восьмой день ведут против Украины полномасштабную войну. С самого начала они безуспешно пытаются захватить Харьков.

Об этом сообщили 2 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Оккупанты стремятся получить преимущество вблизи Изюма.

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"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Пытается продолжить наступление на Изюмском направлении", – рассказали в Генштабе.

Ситуация в Харькове

Россияне ночью 2 апреля обстреливали Харьков из артиллерии. Поэтому в городе возникли многочисленные пожары, 2 из которых были масштабными. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что, к счастью, жертв нет.

В течение 1 – 2 апреля ГСЧС ликвидировали 67 пожаров. Также 3 раза ездили разбирать завалы, а 5 раз помочь местным жителям.

Обратите внимание, что известно о новых потерях захватчиков: смотрите видео