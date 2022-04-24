Враг продолжает нагнетать панические настроения среди украинцев к Пасхе

Россия продолжает нагнетать панические настроения среди украинцев, постоянно предупреждая о возможных провокациях во время празднования Пасхи.

В последнее время российские пропагандисты сгенерировали очень много сообщений о возможных провокациях среди верующих в период Пасхальных праздников со стороны так называемых "украинских националистов".

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В частности, сообщают о провокациях во время проведения церковных богослужений в Украине.

Также 23 апреля представители российской православной церкви заявили, что "получают информацию о подготовке провокаций в Украине в Пасхальную ночь".

Для чего это нужно

Таким образом, российские пропагандисты готовят основу для провокаций со стороны российской армии и пытаются создать для себя "информационное алиби", заранее перекладывая ответственность за преступления на представителей "националистических объединений".

Поэтому важно:

воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях;

соблюдать правила установленного комендантского часа.

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