Останнім часом російські пропагандисти згенерували дуже багато повідомлень про можливі провокації щодо вірян у період Великодніх свят з боку так званих "українських націоналістів".
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Зокрема повідомляють про провокації під час проведення церковних богослужінь в Україні.
Також 23 квітня представники російської православної церкви заявили, що "отримують інформацію про підготовку провокацій в Україні у Пасхальну ніч".
Для чого це потрібно
Таким чином російські пропагандисти готують підґрунтя для провокацій з боку російської армії та намагаються створити для себе "інформаційне алібі", заздалегідь перекладаючи відповідальність за злочини на представників "націоналістичних об'єднань".
Тому важливо:
- утриматися від масових скупчень у культових спорудах;
- дотримуватися правил встановленої комендантської години.
Залишайтеся вдома: де дивитися богослужіння на Великдень