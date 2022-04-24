Останнім часом російські пропагандисти згенерували дуже багато повідомлень про можливі провокації щодо вірян у період Великодніх свят з боку так званих "українських націоналістів".

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Зокрема повідомляють про провокації під час проведення церковних богослужінь в Україні.

Також 23 квітня представники російської православної церкви заявили, що "отримують інформацію про підготовку провокацій в Україні у Пасхальну ніч".

Для чого це потрібно

Таким чином російські пропагандисти готують підґрунтя для провокацій з боку російської армії та намагаються створити для себе "інформаційне алібі", заздалегідь перекладаючи відповідальність за злочини на представників "націоналістичних об'єднань".

Тому важливо:

утриматися від масових скупчень у культових спорудах;

дотримуватися правил встановленої комендантської години.

Залишайтеся вдома: де дивитися богослужіння на Великдень