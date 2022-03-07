Враг продолжает наступать на Донецком направлении, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты продолжают наступать на Донецком направлении. Однако терпят значительные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.
На Донецком направлении враг привлек до семи БТГр и двигается в направлении Днепра и Запорожья, чтобы выйти на административные границы Донецкой области. Также Генштаб фиксирует продвижение оккупантов в направлении Волновахи, хотя там они несут значительные потери.
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Враг неоднократно пытался прорвать оборону возле Старомлиновки и захватить населенный пункт Зачатовка. Атаку успешно отразили Вооруженные силы, поэтому оккупанты отошли в район Любимовки.
Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах зап. окрестности Мариуполь, Старый Крым. Безуспешно,
– говорится в сообщении.
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