Россия 21 ноября атаковала Днепр ракетами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Была серия взрывов

В Днепре было громко. в частности, пишут о целой серии взрывов. Перед тем, как появилась информация о взрывах, Воздушные силы сообщали о ракете курсом на город.

Сейчас детали обстрела неизвестны. Местные власти призвали жителей города находиться в укрытиях, ведь могут быть повторные пуски.

Россия запустила ракеты со стратегической авиации. Говорится о бомбардировщиках Ту-95, которые она использует для массированных атак на Украину.

Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью и принять все меры для этого.