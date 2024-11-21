Росія 21 листопада атакувала Дніпро ракетами. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Була серія вибухів

У Дніпрі було гучно. зокрема, пишуть про цілу серію вибухів. Перед тим, як з'явилась інформація про вибухи, Повітряні сили сповіщали про ракету курсом на місто.

Наразі деталі обстрілу невідомі. Місцева влада закликала жителів міста перебувати в укриттях, адже можуть бути повторні пуски.

Росія запустила ракети зі стратегічної авіації. Мовиться про бомбардувальники Ту-95, які вона використовує задля масованих атак на Україну.

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою та вжити всіх заходів для цього.