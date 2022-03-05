Враг продолжает подготовку к морской десантной операции, – Генштаб

Продолжается 10-й день циничного полномасштабного нападения России на Украину. Враг продолжает подготовку к морской десантной операции.

Блицкрига не удалось, а значит, страна-агрессорка постоянно пытается возобновлять свои силы по всем направлениям. Впрочем, очевидно, что каждый оккупант, который решится ступить на украинскую землю, будет уничтожен.

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Россия продолжает подготовку к морской десантной операции

Генштаб ВСУ сообщает, что на 12:00 5 марта враг продолжает подготовку к морской десантной операции. Подготовка идет в Черноморской и Азовской операционных зонах.

В частности, появилась информация, что в Новоозерное прибывают подразделения 810 отдельной бригады морской пехоты России для загрузки на большие десантные корабли.

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