Бліцкригу не вдалося, а отже, країна-агресорка постійно намагаються поновлювати свої сили на усіх напрямках. Втім, очевидно, що кожен окупант, який наважиться ступити на українську землю, буде знищений.

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Росія продовжує підготовку до морської десантної операції

Генштаб ЗСУ повідомляє, що станом на 12:00 5 березня ворог продовжує підготовку до морської десантної операції. Підготовка триває у Чорноморській та Азовській операційних зонах.

Зокрема, з'явилась інформація, що до району Новоозерне прибувають підрозділи 810 окремої бригади морської піхоти Росії для завантаження на великі десантні кораблі.

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