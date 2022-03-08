Враг продолжает попытки блокировать Чернигов: через Десну восстанавливают понтонную переправу

8 марта 2022 , 14:09
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о нападении России на Украину.

Согласно сообщению, противник, используя силы подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО, пытается блокировать Чернигов.

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"Основные силы 74 омбср продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна", – отметили в Генеральном штабе ВСУ.

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Публикация Генерального штаба ВСУ

Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.
Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна.

Автор: Марія Лелека