Враг продолжает попытки блокировать Чернигов: через Десну восстанавливают понтонную переправу
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о нападении России на Украину.
Согласно сообщению, противник, используя силы подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО, пытается блокировать Чернигов.
Важно Слухи о дальнейшей переброске наиболее элитных подразделений России – вражеская манипуляция
"Основные силы 74 омбср продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна", – отметили в Генеральном штабе ВСУ.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Публикация Генерального штаба ВСУ
Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.
Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна.