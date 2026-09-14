Об этом сообщают эксперты аналитического проекта DeepState.

Каковы подробности?

Захватчики сумели улучшить свое тактическое положение вблизи нескольких населенных пунктов региона. Основную активность противник проявляет с помощью штурмовых подразделений малой численности.

В частности, на Добропольском направлении пехотные группы России продвинулись вблизи города Белицкое. В то же время на Славянском направлении противник смог сдвинуть линию фронта в районе села Каленики.

Какова ситуация на фронте в Донецкой области: смотрите карту

Накануне, 13 сентября, согласно карте DeepState, было зафиксировано продвижение оккупационных сил на Константиновском направлении возле села Долгая Балка. Также на Краматорском участке вражеские войска добились успеха в районе Николаевки, что расположенная недалеко от Часового Яра.

Почему реагируют Силы обороны?

Недавно Силы обороны Украины ликвидировали российский выступ к северу от Лимана и остановили продвижение оккупантов в Донецкой области. Это сорвало планы российского командования по масштабному окружению Славянска, Краматорска и Дружковки.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), в течение последних месяцев украинские военные оттеснили противника к реке Жеребец. Благодаря успешным контрнаступательным действиям россияне утратили возможность охватить Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юго-запада.

Российские военные блогеры также признают потерю выступления и отмечают, что бои переместились непосредственно к оборонительным рубежам вдоль Жеребца.