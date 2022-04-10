Один из бойцов заметил, что из земли торчит кисть руки

Украинские военные вошли в Мотыжин после работы артиллерии. Акаев заявил, что освобожденный Мотыжин был "очень тяжелым зрелищем".

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Он рассказал, что разведчики обнаружили места массовых захоронений мирных людей.

Наши ребята в разведке обнаружили: шли по лесополосе, проверяли – остался ли кто-то из россиян? И один из бойцов заметил, что из земли торчит кисть руки. Подошел, стал ногой разгребать и увидел тело. И потом начали потихоньку раскапывать, обнаружили трупы людей,

– сказал разведчик.

Акаев убежден, что российские военные пытались скрыть тела погибших людей.

По его словам, местные жители рассказывали, что россияне пытали и убивали заложников, а кого-то отпускали. "Издевались как могли. Ужасные вещи происходили", – отметил он.

Крымчанин заявил, что российские военные издевались над людьми, которые умирали страшной смертью.

Просто издевались. Они украинцев за людей не воспринимают. Те, у кого могли взять имущество, грабили. Допустим, там была семья сельского головы – женщина с мужем с детьми (семья Сухенко, членов которой – Ольгу, ее мужа Игоря и сына Александра, оккупанты убили – 24 канал). Они пытались взять с них деньги, замучили до смерти. Они страшной смертью умерли,

– сказал Акаев.

Оккупанты заходили в любое жилище и расстреливали людей

Он предполагает, что люди в Мотыжине умирали во время пыток. Акаев рассказал, что оккупанты засунули одного мужчину в канализационный люк. По словам разведчика, обнаженный мужчина умер либо с холода, либо от голода, ведь следов насильственной смерти не обнаружили.

Украинский военный рассказал, что оккупанты из БМП расстреливали семьи, выезжавшие из села.

"Выезжали на окраину села и начинали расстреливать. Там несколько машин было расстреляно", – отметил Акаев.

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Российские военные расстреливали в основном женщин и детей. Оккупанты не давали людям возможность забрать тела погибших.

Там женщины, дети, там больше никого не было. Мужчины максимум за рулем. И вот эти трупы лежат на дороге. Никто их не убирает. Людям прийти и забрать их, чтобы похоронить, не дали. Россияне делали в Украине то же, что они делали в Чечне, Сирии и других регионах,

– заявил разведчик.

Он сообщил, что Мотыжин был под оккупацией ровно месяц. Российские варвары заходили в любое жилище и расстреливали людей.

"Оккупанты ездили по улицам села, просто стреляли по домам. Допустим, где-то случилось – танк взорвали или кого-то убили, российские солдаты заходили в любое жилище, вытаскивали человека и расстреливали", – резюмировал Акаев.

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