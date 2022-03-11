Враг пытается наладить логистику своих частей и подразделений, – Генштаб
11 марта 2022 , 19:42Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины мужественно защищают нашу землю от российских захватчиков. Но противник из последних сил пытается хоть немного улучшить свою непростую ситуацию.
Война длится уже 16-й день. В Генштабе ВСУ заявили, что захватчики до сих пор пытаются идти в наступление.
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Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия,
– говорят в Генштабе.
Кроме того, оккупанты проводят воздушную разведку на наших направлениях.
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