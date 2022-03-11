Війна триває вже 16 день. У Генштабі ЗСУ заявили, що загарбники і досі намагаються йти в наступ.
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Значна частина російських підрозділів відновлює боєздатність. Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії,
– кажуть у Генштабі.
Крім того, окупанти проводять повітряну розвідку на наших напрямках.
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