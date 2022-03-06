Враг пытается "переманить" бывших украинских военных и привлечь их к войне

Враги не могут самостоятельно противостоять украинским защитникам, поэтому начали прибегать к хитростям и создают диверсионные группы. В частности, СБУ выяснило, что оккупанты пытаются "переманить" бывших украинских военных на свою сторону.

По данным Службы безопасности Украины, враг пытается "расконсервировать" бывших украинских военных, чтобы привлечь их к войне.

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В то же время если экс-военные отказываются идти в бой, их пытаются привлечь к подпольной войне против Украины.

Враг пытается "расконсервировать" бывших военных на нашей территории и привлечь их как к открытой, так и подпольной войне против Украины. Но мы успешно противостоим,

– сообщили работники СБУ.

Добавим, что Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ на Закарпатье. Он с первого дня войны собирал данные о настроениях жителей западных областей нашего государства.

За 10 дней войны по состоянию на утро 6 марта Россия потеряла около 11 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, уничтожено около 300 танков, более 40 самолетов и 48 вертолетов.

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