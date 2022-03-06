За даними Служби безпеки України, ворог намагається "розконсервувати" колишніх українських військових, щоб залучити їх до війни.

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Водночас якщо ексвійськові відмовляються йти в бій, їх намагаються залучити до підпільної війни проти України.

Ворог намагається "розконсервувати" колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і підпільної війни проти України. Але ми цьому успішно протистоїмо,

– повідомили працівники СБУ.

Додамо, що Служба безпеки України викрила агента ФСБ на Закарпатті. Він з першого дня війни збирав дані про настрої мешканців західних областей нашої держави.

За 10 днів війни станом на ранок 6 березня Росія втратила близько 11 тисяч солдатів і офіцерів. Окрім того, знищено близько 300 танків, понад 40 літаків і 48 гелікоптерів.

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