Радник голови ОП зазначає, що це ще не кінець. Далі втрати ворога будуть ще чисельнішими.

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Дуже жорстка війна. З великими втратами в агресора. На ранок 6 березня Росія втратила близько 11 тис. солдатів і офіцерів… І все це українці зробили за 10 днів війни. Далі – більше, – каже Подоляк.

До того ж Росія втратила близько 300 танків, понад 40 літаків і 48 гелікоптерів.

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