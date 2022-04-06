Враг пытается привлечь к войне против Украины наемников из других стран

Оккупанты не оставляют попыток привлечь к войне против Украины иностранных наемников. Таким образом они хотят восполнить свои потери.

По мнению Генштаба, существенного влияния на ход войны у наемников не будет. Об этом сообщили 6 апреля.

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Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не будет иметь, учитывая их малую численность,

– говорится в сообщении.

К слову, захватчики пытаются активизироваться на так называемом Приднестровье. На аэродроме Тирасполь идет подготовка для приема самолетов.

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