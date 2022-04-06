На думку Генштабу, суттєвого впливу на хід війни найманці не матимуть. Про це повідомили 6 квітня.

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Ворог не полишає спроб залучення до бойових дій проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі. Водночас використання найманців суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, з огляду на їх малу чисельність,

– мовиться в повідомленні.

До слова, загарбники намагаються активізуватися на так званому Придністров'ї. На аеродромі Тирасполь триває підготовка для приймання літаків.

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